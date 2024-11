A seguito dell’inchiesta Eumenidi, Mancuso ha deciso di rassegnare le dimissioni da tutti gli incarichi della Sacal. A comunicarlo tramite una nota i suoi legali

Il direttore generale Pierluigi Mancuso ha rassegnato le dimissioni da tutti gli incarichi della Sacal a seguito dell’inchiesta Eumenidi che ha coinvolto i vertici della società di gestione dell’aeroporto di Lamezia. Il manager ha formalizzato le proprie dimissioni attraverso una nota dei legali.

«Si rende noto – si legge nella nota degli avvocati Saverio Loiero e Vittoria Aversa - che l’ingegner Pierluigi Mancuso, in armonia e conseguentemente a quanto dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia tenutosi il 19 aprile scorso innanzi al Gip presso il Tribunale di Lamezia Terme, dottoressa Gallo, in pari data ha provveduto a rassegnare le proprie dimissioni da direttore generale della Sacal Spa nonché dalle conseguenti nomine di accountable e handling manager comunicandolo all’amministratore unico della Sacal Spa e all’Enac-direzione aeroportuale della Calabria. Ha provveduto altresì a dimettersi – conclude la nota dei difensori di fiducia del manager - dagli ulteriori incarichi connessi al ruolo dirigenziale sinora ricoperto».