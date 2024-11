Il 33enne reggino era sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina effettuata nel 2016

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato per evasione Darlin Sanchez Carrasco, 33enne, reggino, sottoposto agli arresti domiciliari per una rapina effettuata nel 2016.

In particolare i militari dell'Arma, durante un servizio di controllo del territorio reggino, hanno sorpreso il giovane fuori dalla propria abitazione, in via Lia con in mano un sacchetto della spesa, in palese violazione degli obblighi imposti dalla misura cautelare pendente. (AGI)