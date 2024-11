Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato condotto nella propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo

Nella giornata di ieri a Reggio Calabria, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato Gianluca Berlingeri di anni 31, del luogo, noto alle forze dell’ordine, in atto detenuto in regime di arresti domiciliari. Il prevenuto, veniva sorpreso dagli operanti sulla pubblica via in violazione delle prescrizioni impostegli.

Lo stesso cercava di sottrarsi al controllo e prontamente bloccato dai militari, opponeva resistenza per evitare di salire sull’autovettura di servizio per essere accompagnato presso gli uffici dell’Aliquota Radiomobile per le incombenze previste.

Il 31enne al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nella propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo.