La Guardia di finanza ha effettuato un sequestro preventivo per un milione di euro a una società di navigazione che trasporta passeggeri, con sede a Messina, accusata di evasione fiscale.

Il sequestro è finalizzato alla confisca "per equivalente" ed è stato disposto dal Gip di Messina, su richiesta della Procura della città dello Stretto, per recuperare le imposte sottratte alla tassazione. I militari, con il provvedimento in argomento, hanno sequestrato provviste finanziarie riconducibili alla società per un valore di 1.047.597 euro, importo pari all’evasione posta in essere negli anni 2016, 2017 e 2018 e constatata a seguito di apposito controllo fiscale.