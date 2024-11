Pesanti e circostanziate le critiche dei giudici alla relazione della che ha posto il vincolo su un fabbricato "in pessimo stato di conservazione"

Il Consiglio di Stato in composizione collegiale, all’esito dell’udienza tenuta ieri 6 luglio, ha confermato l’accoglimento dell’appello proposto dalla Società Accamedia, proprietaria dell’immobile ex Cinema Orso, sospendendo, con ampie motivazioni dì merito, il vincolo apposto dalla Sovrintendenza e la prelazione deliberata dal Comune di Catanzaro per l’acquisizione del bene.

Pesanti e circostanziate le critiche del Consiglio dì Stato alla relazione della Sovrintendenza che ha imposto il vincolo su un fabbricato che non presenta “caratteristiche architettoniche dì particolare pregio o ricercatezza e che, ad ogni modo, all’attualità sopravvivono solo i muri perimetrali in pessimo stato dì conservazione”. Accamedia anche in questa fase è stata difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro.