La notizia è stata diffusa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che invita i cittadini alla cerimonia di riapertura e dichiara: «Da domani possiamo rimboccarci le maniche»

«L'avete fatto di nuovo, in pieno giorno. È una sfida, ma vinciamo noi. Vigliacchi! Svegliamo le coscienze, non permettiamo a nessuno di bruciare la nostra Reggio!». Con queste parole affidate a un post su Facebook, nell'immediatezza dei fatti, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà aveva reagito, rivolgendosi ai suoi cittadini, di fronte al secondo atto vandalico che colpiva l'ex emeroteca comunale, nel giro di sei mesi. A distanza di pochi giorni domani alle ore 10 l'ex emeroteca di via Palmi riprenderà le sue attività.

É quanto si afferma in un comunicato dell'ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria. «Il sindaco Falcomatà - si aggiunge - sarà accanto ai ragazzi e alle famiglie dell'Associazione italiana persone down di Reggio Calabria, già assegnatarie della rigenerazione dell'immobile a seguito dell'approvazione del progetto di valorizzazione dell'immobile effettuato nei mesi scorsi con manifestazione d'interesse pubblica». «L'invito - afferma Falcomatà - è aperto a quanti in questa città non vogliono rimanere ad aspettare. Già da domani possiamo rimboccarci le maniche, iniziando a lavorare da subito, per prenderci insieme cura di questo bene comune, strappandolo al degrado».