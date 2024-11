Le baracche insistono in una zona particolarmente degradata di Reggio Calabria. Qualche resistenza da parte dei residenti

È in corso in questi minuti lo sgombero delle famiglie ancora residenti nell'ex Polveriera, zona particolarmente degradata di Reggio Calabria, dove insistono baracche che saranno definitivamente distrutte. Ingente il dispiegamento di forza pubblica, con vigili urbani, forze di polizia e dipendenti comunali. Qualche resistenza da parte delle famiglie, con bimbi al seguito che non accettano l'assegnazione degli alloggi da parte dell'amministrazione comunale. A breve arriverà anche il sindaco Giuseppe Falcomatà.