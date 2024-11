I giudici hanno respinto la richiesta della Diocesi di Crotone, che avrebbe voluto costituirsi come parte civile nel processo a carico di un ex sacerdote del catanzarese, accusato di pedofilia.

Catanzaro - L'accusato è don Roberto Mastro, parroco di Belcastro, in provincia di Catanzaro, dal 2007 al 2010. La curia arcivescovile avrebbe voluto costituirsi parte civile al processo a suo carico, ma il gip di Catanzaro Ilaria Tarantino ha respinto la richiesta, accettando come parte civile il comune di Belcastro, e le famiglie delle presunte vittime degli abusi. Gli avvocati delle vittime hanno insistito per la chiamata in giudizio della Curia quale responsabile civile, che in caso di condanna sarà costretta a pagare insieme all'imputato gli eventuali danni, e il gup ha accolto la richiesta. La prossima udienza si svolgeràil 2 gennaio 2015.