È stato investito e ucciso da un’auto a San Vincenzo La Costa, in provincia di Cosenza. È successo ieri pomeriggio intorno alle quattro del pomeriggio. La vittima si chiama Enzo Lucchetta ed è un ex vigile urbano ormai in pensione. Alla guida dell'auto di piccola cilindrata c'era un giovane, che stava percorrendo un tratto della strada provinciale considerata a rischio. L’uomo, trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto intorno alla mezzanotte. Intanto è stata disposta l’autopsia sul corpo mentre il giovane è stato sottoposto ad alcuni accertamenti.