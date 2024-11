L'uomo, che si trovava al porticciolo di Villa San Giovanni, è stato portato in salvo dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni per il recupero della vettura

Brutta disavventura questa sera per un ex ispettore della Polizia di Stato. Intorno alle ore 20 l'uomo, classe 1955, mentre si trovava a bordo della propria auto con cui stava facendo una manovra è finito nelle acque antistanti il porticciolo turistico di Villa San Giovanni. Fortunatamente la macchina dei soccorsi si è messa subito in moto e sul posto sono giunti sia i Carabinieri della locale compagnia che i poliziotti del commissariato villese ed i vigili del fuoco. L'uomo è stato subito salvato, mentre sono ancora in corso le operazioni di recupero del mezzo. Giunti anche i sanitari del 118 che hanno provveduto a visitarlo. Le sue condizioni, nonostante il brutto spavento, sono apparse buone e l'uomo è stato accompagnato a casa dai propri familiari.