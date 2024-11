Due famiglie inghiottite dai marosi. La vittima è un 45enne di Acqui Terme. Aveva tentato di salvare la figlia. Quattro i feriti. Una donna trasportata in eliambulanza a Catanzaro. GUARDA IL VIDEO

RICADI (Vv) - Si trovavano sulla spiaggia. Sono stati travolti da un'onda anomala e risucchiati in mare. Un dramma avvenuto sotto gli sguardi attoniti e terrorizzati di decine di turisti che ieri si trovavano a Ricadi. Due coppie con tre bambine, due di 8 e una di 4 anni, in villeggiatura in un residence della località balneare del vibonese, avevano deciso di fare una passeggiata sulla battigia. Stavano scattando delle foto quando le bimbe sono state portate via dai marosi e trascinate verso la scogliera di località "Tonicello". "Tutto è avvenuto in un attimo" ha raccontato un testimone ai carabinieri e agli uomini della capitaneria di porto di Vibo Valentia intervenuti sul posto per le operazioni di salvataggio. I genitori si sono tuffati in acqua per riprenderle. E così sei dei sette turisti, bambini compresi, sono rimasti in balia delle onde per alcuni interminabili minuti mentre in loro aiuto sopraggiungevano due bagnini degli stabilimenti balneari e altri due villeggianti che si sono preoccupati di strappare i bambini alla risacca e alle rocce appuntite affioranti dall'acqua. Non c'è stato nulla da fare, invece, per Giuseppe Bassani, 45 anni, appuntato dei carabinieri in servizio ad Alessandria. Era riuscito a prestare soccorso alle tre bambine, insieme all'altro genitore, ma le onde devono averlo trascinato con forza contro gli scogli. Il suo corpo senza vita è stato recuperato in mare ad alcune centinaia di metri dal luogo in cui è avvenuta la tragedia. Ferita alla testa e ad un braccio, ma non in pericolo di vita, una delle donne del gruppo. E' stata trasferita in eliambulanza all'ospedale di Catanzaro. le sue condizioni non sono gravi. Feriti anche un bagnino di 19 anni di Ricadi ed un 46enne pure del posto che si erano tuffati in mare per salvare le persone travolte e trascinate via dalle onde. Siono stati medicati nell'ospedale di Tropea.