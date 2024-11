Un anziano di 83 anni è stato trasportato in ospedale a Cosenza con ferite da taglio sul corpo. È accaduto a Fagnano Castello. Immediato l’intervento dei sanitari dell’elisoccorso composto dall’equipe guidata dal dottore Pasquale Gagliardi supportato dall’infermiere Francesco Domanico. L’anziano è arrivato all’ospedale di Cosenza dove è stato affidato alle cure dei medici. Non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso.