Il sindaco: ‘Reggio deve finalmente voltare definitivamente pagina, mettendosi alle spalle un passato che non può e non deve più appartenerle’

"Il lavoro della Procura reggina sta bonificando la democrazia. E' come se qualcuno dopo tanto tempo abbia deciso di aprire una finestra in una stanza chiusa, buia, asfittica, portando una nuova luce ed una ventata di speranza sul nostro territorio". Lo dichiara in una nota il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, commentando gli esiti dell' indagine "Mamma Santissima" condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia.



"Ringrazio di cuore il Procuratore Federico Cafiero De Raho per quanto sta facendo per la nostra citta' - ha aggiunto il primo cittadino di Reggio Calabria - i risultati prodotti dai magistrati della Dda, che vanno sostenuti attraverso un apporto adeguato di uomini e mezzi, stanno dando una nuova prospettiva di speranza a tutti quei cittadini onesti che lavorano ogni giorno per una Reggio nuova e diversa. Un tassello dopo l'altro si ricompone il puzzle criminale di quell'odiosa cappa di interessi perversi che hanno asfissiato questa citta' negli ultimi quindici anni. Aria nuova, luce nuova, finalmente. Reggio Calabria deve voltare definitivamente pagina, mettendosi alle spalle un passato che non puo' e non deve piu' appartenerle. Chi l'ha ridotta in uno stato comatoso, succhiandone le risorse per bieche finalita' personali e rubando pezzi importanti del futuro di questa terra, ha una responsabilita' storica pesantissima che finalmente, oggi, - conclude - grazie all'ottimo lavoro della Procura, e' stata messa finalmente in luce".