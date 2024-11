L'episodio si è verificato sulla statale 18 allo svincolo di Falerna Marina. Sul posto i vigili del fuoco

Stava transitando sulla statale 18 nei pressi dello svincolo di Falerna Marina nel Catanzarese quando ha improvvisamente visto provenire dal vano motore della propria autovettura del fumo. Dal fumo si è presto passati alle fiamme. Il conducente S. G. di 25 anni si trovava in un'auto con un'altra persona quando prontamente si è portato fuori dall'abitacolo per evitare il peggio. I due giovani sono fortunatamente illesi. All'origine dell'incendio dell'autovettura, una Lancia Y, un probabile un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il tracciato stradale.

Luana Costa