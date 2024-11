Le operazioni hanno riguardato circa duecento immigrati che alloggiavano negli appartamenti del Residence degli Ulivi

Sono circa duecento i migranti che alloggiavano negli appartamenti del residence degli Ulivi, struttura alberghiera di Falerna, e che ora sono stati sgomberati dalle forze dell’ordine. La struttura era stata utilizzata dal 2011, con la gestione di alcune cooperative, per ospitare immigrati come centro di accoglienza per richiedenti asilo, ma i migranti hanno continuato ad utilizzarla negli anni nonostante la fine del piano di emergenza che era stato concluso nel 2013.

