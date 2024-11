L'uomo è stato trovato in possesso di alcune piante di marijuana nascoste in un armadio

I Carabinieri della Stazione di Falerna, hanno tratto in arresto Morello Simone, classe 94, soggetto già conosciuto alle forze dell’ordine, per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. Durante una perquisizione domiciliare, i militari lo trovavano in possesso di marijuana unitamente a un coltello, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento. Inoltre, in un armadio, all’interno completamente rivestito in carta di alluminio, venivano rinvenute alcune piante di marijuana dell’altezza di 40 cm circa, mantenute da un apposito ed artificiale sistema di ventilazione ed illuminazione e diverse bottilgie contenenti sostanze chimiche fertilizzanti. La sostanza è stata sequestrata e l'uomo è stato arrestato.