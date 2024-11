Condannato a 12 anni di reclusione l'ex consigliere Cherubino: accusato di aver favorito gli interessi del clan Commisso.

Condanna pesante per l'ex consigliere regionale Cherubino, condannato dal Tribunale di Locri nel procedimento Falsa Politica. L'inchiesta, condotta dal pm De Bernardo, ha svelato i collegamenti del politico con il clan Commisso, che ne avrebbe favorito e determinato la carriera politica. I giudici hanno accolto totalmente l'impostazione dell'accusa, e anche le richieste di condanna. Assolti l'ex assessore Antonio Commisso e Rocco Commisso. Condanne pesanti invece per Domenico Commisso (9 anni e 6 mesi), per Giovanni Verbeni e Damiano Rocco Tavernese (10 anni e 6 mesi). I condannati, secondo l'accusa, controllavano l'amministrazione pubblica di Siderno per conto del clan.