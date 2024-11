Sono sei i cittadini lametini denunciati dalla Polizia Locale di Lamezia Terme per false autocertificazioni rese ai fini della partecipazione al concorso per l'ammissione agli asili nido comunali per l'anno scolastico 2018/2019. L'attività, coordinata dal Dirigente, ha consentito di scoprire e deferire alla locale Procura della Repubblica i sei soggetti, in quanto avevano reso false dichiarazioni sia in ordine alla composizione del nucleo familiare (al fine di alterare il reale valore Isee), sia in ordine alla posizione lavorativa (i riscontri in quest'ultima evenienza sono stati effettuati incrociando i dati delle autocertificazioni con le risultanze dei Centri per l'impiego).



Il bando dava infatti priorità, ai fini dell'inserimento negli asili nido comunali dei bambini da zero a tre anni, agli Isee più bassi, oltre che ai nuclei familiari aventi genitori entrambi lavoratori. Ne è conseguita, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, l'esclusione o la revoca del beneficio decretata dal competente funzionario. Sono oltre 30, dall'inizio dell'anno, i soggetti deferiti dalla Polizia Locale, per il medesimo reato perpetrato al fine di beneficare di sovvenzioni o servizi comunali non dovuti (Rei, benefici economici vari e da ultimo ingresso agli asili nido comunali).