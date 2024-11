Smantellata un'associazione a delinquere finalizzata all’esecuzione di false revisioni di automezzi. Sequestrati anche due centri

Eseguiti dieci arresti, fra la provincia di Reggio Calabria e Messina, di cui 6 nei confronti di funzionari della motorizzazione civile di Reggio Calabria, sequestrate 2 sedi del centro revisioni 'Cmp revisioni' e 125 carte di circolazione di mezzi pesanti ed autoveicoli. È il risultato dell’operazione condotta dai finanzieri della Compagnia di Palmi e coordinata dal procuratore capo della Repubblica di Palmi, Ottavio Sferlazza, e dal sostituto procuratore Luigi Iglio.

Le revisioni venivano svolte in maniera incompleta o, in molti casi, venivano senza che i veicoli fossero presenti. In particolare, i funzionari della motorizzazione civile facevano risultare come regolarmente eseguite le prescritte revisioni, omettendo di eseguire i controlli obbligatori e inserendo, nei report finali, prove strumentali relative ad altri mezzi.

Il provvedimento è stato emesso nei confronti di Francesco Fonti, Michele Amato e Antonio Marzo, titolare e dipendenti dei centri di revisione, per i quali e' stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari e nei confronti di Giancarlo Cutrupi, Nicola Bardetta, Demetrio Geria, Giuseppe Vilasi, Orazio Calabro', Paolo Rosario Foti tutti ingegneri della motorizzazione civile di Reggio Calabria e Serafino Mangeruga, altro socio del centro revisioni, per i quali ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora.

Sequestrata la sede del centro revisioni a Cinquefrondi, consorziato con il 'cmp revisioni', e la sede del centro revisioni di Polistena.