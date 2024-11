Sequestrati beni a un imprenditore che, attraverso finti contratti d'affitto di terreni agricoli, avrebbe incassato contributi comunitari non dovuti per un totale di 230mila euro.

La Guardia di Finanza della compagnia di Crotone ha sequestrato beni per 400 mila euro a un imprenditore agricolo, che sarebbe coinvolto in una truffa all'Unione europea. All'uomo, su disposizione del gip del tribunale di Crotone, sono stati sequestrati immobili e conti correnti. Secondo l'accusa, l'imprenditore, attraverso contratti d'affitto di terreni agricoli, avrebbe incassato tra il 2011 e il 2014 contributi comunitari per 230mila euro, non dovuti.