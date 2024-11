La Guardia di Finanza di Sibari ha denunciato tre persone, tra cui l’amministratore di una cooperativa agricola. La truffa ai danni dell’Inps si aggira attorno ai 450mila euro

Cosenza - Una truffa da 450 mila euro ai danni dell'Inps è stata scoperta dai finanzieri del gruppo di Sibari, che hanno denunciato tre persone, tra cui l'amministratore di una cooperativa agricola.

In particolare l’amministratore, e altri due soggetti, falsificavano i contratti di prestazione, arrivando a dichiarare, nel periodo tra il 2010 e il 2013, l’utilizzo di falsi braccianti agricoli per un totale di 5.485 giornate lavorative. In questo modo la società in questione otteneva indennità previdenziali per un importo complessivo di 110 mila euro

Nel corso delle indagini i finanzieri, coordinati dalla Procura di Castrovillari hanno anche appurato l’omesso versamento dei relativi contributi previdenziali INPS quantificati in oltre 328.000 euro.