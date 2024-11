Papà Vitaliano e mamma Rita sono stati sentiti separatamente. Le indagini proseguono a tutto campo e nulla ancora viene escluso per accertare natura e origine del vasto rogo in cui hanno perso la vita tre dei loro figli

Si indaga ancora a tutto campo per comprendere origine e natura del rogo divampato lo scorso ottobre in via Caduti 16 marzo a Catanzaro in cui hanno perso la vita tre giovani fratelli. Questa mattina i coniugi Corasoniti sono stati convocati in Procura e interrogati per diverse ore dal procuratore aggiunto, Giulia Pantano.

Fascicolo d'indagine

Già nelle ore successive alla tragedia l’ufficio di Procura ha infatti aperto un fascicolo d’indagine per omicidio e disastro colposo al momento contro ignoti affidando la stesura di una perizia tecnica ad un esperto di impianti elettrici che ha già eseguito un sopralluogo nell’abitazione semidistrutta del quartiere Pistoia.

L'interrogatorio

Rita Mazzei e Vitaliano Corasoniti sono stati sentiti separatamente e durante l’interrogatorio hanno ripercorso le ore tragiche del rogo che hanno strappato alla vita i tre figli Saverio, Aldo Pio e Mattia Carlo. Le indagini dovranno infatti chiarire quel che è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 ottobre. Al momento si esclude che l’incendio possa essersi originato dall’esterno dell’appartamento. Si sta procedendo infatti ad una serie di approfondimenti di natura tecnica sulle condizioni dell’impianto elettrico che, si ipotizza, possa aver fatto da innesco al vasto incendio che si è poi propagato con straordinaria rapidità e violenza in tutti i vani dell’abitazione.

Ipotesi

Secondo una prima ricostruzione, il rogo potrebbe aver avuto origine nel vano ingresso dove era situata la cassetta dell’impianto elettrico divenuta, appunto, oggetto di approfondimenti di natura tecnica. Da circa un mese i sopravvissuti al rogo si sono ricongiunti e trascorso assieme le festività natalizie. Rita Mazzei e la figlia di dieci anni sono state dimesse qualche giorno prima di Natale, dopo aver riportato gravi ustioni su circa il 40% del corpo.