Sono una decina i cittadini residenti nella zona della Valle del Savuto che hanno osservato il periodo di isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, perché risultati positivi al Covid 19, in attesa dei tamponi di controllo finali che attestino in maniera definitiva la negatività al virus.



I cittadini si sono rivolti ai rispettivi sindaci di Belsito, Mangone, Rogliano e Santo Stefano di Rogliano, i quali, a loro volta, hanno sollecitato l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza e informato il Prefetto Cinzia Guercio. Ai sindaci, l'Asp hanno comunicato di essere in attesa di nuove disposizioni, ma intanto «questa fase di stallo - comunicano i sindaci - sta costringendo a stare reclusi, da quasi 2 mesi e senza soluzione di continuità, interi gruppi familiari».