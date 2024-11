Cronaca

VIDEO-FOTO | I due gemelli di Nocera Terinese avevano espresso il desiderio di avere la divisa del nostro network e per un giorno si sono trasformati in due nostri colleghi cimentandosi in un’intervista al direttore del nostro sito web, Pasquale Motta. Il sorriso e la gioia dei due fratelli ha contagiato tutti noi, trasformando il regalo in un dono bellissimo per tutta la nostra redazione