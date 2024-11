I tre sono stati arrestati con l'accusa di ricettazione e falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. E' accaduto a Montegiordano, nel cosentino

Tre persone, due italiani ed una donna di nazionalità romena, sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Montegiordano, nel cosentino, con l’accusa, in concorso tra loro, di ricettazione e falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate. I tre, già noti alle forze dell’ordine, viaggiavano a bordo di un’auto rubata quando sono stati intercettati sulla Strada Statale 106, nei pressi del comune di Roseto Capo Spulico. Secondo i militari stavano rientrando nel coriglianese dopo aver speso delle banconote false in alcuni negozi di Grassano e Grottole, in provincia di Matera. In particolare avrebbero acquistato dell’oggettistica di pochi euro pagandolo con banconote da 100 euro false, così da trarne il massimo guadagno. Parte delle banconote sequestrate erano state nascoste all’interno di una intercapedine ricavata sull’automobile, anch’essa sequestrata.