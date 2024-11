Sono dieci le persone arrestate dalla Polizia di Stato di Crotone, con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma clandestina nell'operazione denominata "Ora di Punta" che ha portato anche alla scoperta di una fiorente attività di spaccio di droga. In particolare le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state emesse nei confronti di Massimiliano La Forgia, 43 anni; Gianluca La Forgia, 35 anni; Ferdinando La Forgia, 31 anni, accusati di tentato omicidio per la sparatoria del 9 gennaio ma anche di spaccio di sostanze stupefacenti insieme a Nicola De Giovanni, 44 anni; Emilio Galea, 29 anni; Francesco Gallo, 34 anni; Luigi Mendicino, 43 anni; Salvatore Santoro, 29 anni; Umberto Vona, 31 anni. Obbligo di dimora, infine, per B.T., di 59 anni, accusato di spaccio di stupefacenti.

Le indagini sono scattate a seguito dei colpi di arma da fuoco sparati da un commando formato da tre persone lo scorso 9 gennaio nel rione Fondo Gesù di Crotone. Gli spari, in una via a quell'ora piena di persone e di studenti, avevano colpito un'auto parcheggiata davanti ad un negozio di frutta e altri esercizi commerciali della zona. Grazie alla visione dei filmati estrapolati dalle telecamere dell'area è stata ricostruita la dinamica dei fatti e acquisiti elementi utili per poter identificare, uno dei materiali attentatori. Successivamente gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato due persone, uno degli autori della sparatoria e uno dei destinatari dell'agguato in quanto risultato armato di pistola per rispondere al fuoco senza però riuscirvi. Le indagini che ne sono seguite hanno consentito non solo di identificare gli altri due componenti del commando, ma anche di far emergere un'attività di spaccio di droga che sarebbe alla base dell'agguato.

Alla cattura degli indagati,tutti noti alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, hanno fatto seguito e sono tuttora in corso, perquisizioni in locali e appartamenti utilizzati per i confezionamento e lo spaccio di eroina e cocaina. Alle attività collaborano i poliziotti del Reparto prevenzione crimine di Cosenza e Vibo Valentia e unità cinofile della Polizia di Stato.

