Il sottosegretario all’Istruzione Davide Faraone è intervenuto, questa mattina a Catanzaro ad un incontro con i Rettori della tre università calabresi

"Stiamo facendo una riforma della scuola straordinaria e rivoluzionaria. È normale che ci siano delle diffidenze e dei conservatorismi". Lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione, Davide Faraone, intervenuto a Catanzaro ad un incontro con i Rettori delle tre Università della regione, in riferimento alla manifestazione indetta per domani dai sindacati sull'iniziativa del Governo "La Buona Scuola".

"Noi ascoltiamo e ascolteremo tutti - ha aggiunto Faraone - fino all'ultimo giorno utile per l'approvazione in Parlamento. È chiaro però che stiamo cambiando la scuola in meglio rendendola più produttiva e più legata al mondo del lavoro e al territorio. Siamo fiduciosi che questa riforma avrà ricadute molto positive sulla nostra società".

"Ho proposto l'avvio di un tavolo di lavoro sull'università calabrese per elaborare un piano di lavoro che affronti in maniera sistematica le problematiche e le prospettive inerenti la formazione universitaria presenti nella nostra regione", lo dichiara il segretario regionale del Pd Ernesto Magorno a margine dell'incontro che sta tenendo a Catanzaro il sottosegretario all'Istruzione, l'On. Davide Faraone con i rettori delle università calabresi. Prosegue Magorno: "Il sottosegretario ha assicurato che il Tavolo Calabria da me proposto prenderà vita e a breve si svilupperà in sinergia con il Presidente della Giunta regionale Oliverio. A tal proposito l'On. Faraone a breve tornerà in Calabria e a giugno effettuerà una visita in tutti gli atenei calabresi. E' un segnale concreto ed importante che interessa un settore di eccellenza della nostra regione e che segna positivamente in questa giornata importante per il mondo della scuola calabrese".