La società operante nel catanzarese avrebbe evaso circa 1,5 milioni di euro attraverso l’utilizzo di fatture false emesse da ditte ‘fantasma’

La Guardia di Finanza di Catanzaro ha scoperto una frode fiscale per 1,5 milioni di euro, basata sul sistematico utilizzo di fatturazioni false, che ha permesso ad una società che operava nel catanzarese di pagare meno tasse attraverso la contabilizzazione di costi fittizi, abbattendo i ricavi d’esercizio e beneficiando di rilevanti crediti Iva inesistenti.

La frode fiscale avveniva attraverso l’utilizzo di fatture false emesse da ditte compiacenti, prevalentemente per prestazioni di ammontare elevato e improbabile, risultate essere 'cartiere', vale a dire soggetti esistenti solo sotto il profilo formale, in quanto titolari di regolare partita Iva, ma la cui attività si esauriva nell’emissione di fatture per attestare forniture di beni e servizi in realtà mai effettuate, oppure mediante la creazione di falsi documenti fiscali, utilizzando i dati identificativi di soggetti estranei alla frode.

L’indagine si è conclusa con la segnalazione agli uffici del fisco di costi inesistenti e indeducibili per circa 1,5 milioni di euro e imposte per oltre 700mila euro, nonché con la segnalazione all'autorità giudiziaria dell’imprenditore per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Deferito inoltre all'autorità giudiziaria il responsabile delle società cartiere, che hanno avuto il ruolo di 'fornitori' della società verificata.