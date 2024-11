Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto dagli ex amministratori, con in testa l'ex sindaco Gianluca Bruno. Ecco i fatti contestati

È confermato il decreto con il quale nel novembre 2017 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto (Crotone) per infiltrazioni della criminalità organizzata. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dagli ex amministratori, con in testa l'ex sindaco Gianluca Bruno.

Le mani dei clan sul Cara

Lo scioglimento dell'amministrazione seguì un'indagine, denominata 'Operazione Jonny', ad oggetto gli interessi delle famiglie di 'ndrangheta negli affari legati alla gestione dei migranti ospiti del Cara. Indagine che vide coinvolti, tra gli altri, il primo cittadino (indagato in stato di libertà) e un consigliere comunale. Il Tar - riferisce l'Ansa -dopo aver precisato che con i rilievi proposti i ricorrenti puntavano ad affermare la correttezza del loro operato e la mancata conoscenza in merito alla contiguità alle locali cosche di alcune imprese affidatarie di servizi o lavori e di alcuni dipendenti, hanno ritenuto che «per quanto significativi e suggestivi gli anzidetti rilievi non sono idonei a spiegare alcune significative anomalìe rilevate dalla Commissione prefettizia, indicative di possibile condizionamento mafioso».

I casi specifici

Seguono le indicazioni di una serie di fatti specifici: «costituisce eventualità singolare il fatto che alcuni importanti servizi siano stati affidati, per anni, e anche in quelli più recenti, ad imprese che sono risultate avere contatti, diretti o indiretti, con la criminalità organizzata», «numerosi affidamenti diretti di lavori, in economia o in somma urgenza, costituiscono un dato anomalo», sul versante dell'abusivismo edilizio «la Commissione Prefettizia ha segnalato che tale fenomeno ha interessato anche molti terreni pubblici, sui quali sono state realizzate le abitazioni di alcuni 'ndranghetisti di rilievo».

In tema di debito tributario «per quanto possa aver fatto l'ultima consiliatura per abbatterlo, ciò non toglie che essa si è attivata dopo il 2015 e comunque non risulta abbia colpito con determinazione anche le famiglie dei malavitosi o le imprese ad essi collegate». Infine sono state ritenute non convincenti «le deduzioni riguardanti la realizzazione delle cappelle votive, la cui abusività viene sbrigativamente riversata sul solo Ufficio Tecnico e sul parroco- mentre è un fatto pacifico che almeno cinque di queste cappelle votive sono state finanziate con donazioni provenienti da esponenti delle cosche locali».

«Favoriti gli interessi delle cosche»

Tutte le circostanze esaminate, quindi, per il Tar «sono accomunate dal fatto di avere favorito concretamente interessi di vario tipo delle cosche malavitose o dei loro affiliati, e quindi sono oggettivamente spiegabili con fenomeni di condizionamento mafioso esercitati su dipendenti e/o amministratori».

