Anche l’FC Crotone aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’amministrazione comunale della città pitagorica in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo che si celebra domani, 7 febbraio. «Le parole hanno un peso, usatele con la testa e soprattutto il cuore» è il messaggio forte, sentito, diretto a tutti gli adolescenti del mister e della squadra rossoblù attraverso un video diffuso sui social.

Il bullo è solo, insieme si vince

«Un bullo è solo, non ha valori» dicono ancora i ragazzi rossoblù avvertendo sull’insidia che si nasconde dappertutto, anche dietro un cellulare o un computer. «Un messaggio universale – si legge in una nota del Comune di Crotone - destinato a tutti i ragazzi che richiama sulla necessità di fare squadra attraverso l’uso costruttivo delle parole, l’attenzione verso l’altro, la tolleranza».

FC Crotone e Comune insieme contro il bullismo

«Un messaggio importante che – commenta in sindaco Vincenzo Voce - da cuori di atleti e di uomini arriva ad altri cuori. Ringrazio il presidente Vrenna e la squadra per questo alto gesto di sensibilità. Un messaggio che lanciamo in occasione della giornata nazionale contro il bullismo ma che deve estendersi per 365 giorni l’anno». «Il bullo – dichiara il presidente dell’F.C. Crotone Gianni Vrenna - non ha valori come l’amicizia, l’amore e la condivisione. E’ solo anche in gruppo. Sono sempre il “fare squadra”, lo stare insieme e la collaborazione a vincere. Scegliamo di fare squadra contro il bullismo, solo così possiamo sconfiggerlo e vincere insieme».

Le iniziative dell’amministrazione comunale

Nei giorni scorsi, gli assessori comunali alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, Filly Pollinzi e Rachele Via, avevano invitato tutti gli istituti scolastici della città a realizzare un videomessaggio proprio in occasione della giornata contro bullismo e cyberbullismo, dando un adeguato valore al “peso delle parole”. Un’iniziativa alla quale ha inteso aderire anche il Crotone Calcio.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sensibilizzazione che l’amministrazione sta mettendo in campo per contrastare un fenomeno particolarmente delicato e di grande attualità. Proprio di recente è stato attivato un numero Whatsapp per fornire un servizio di ascolto rivolto ai giovani.