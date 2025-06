Stando ai primi accertamenti la donna sarebbe stata colpita in camera da letto con la pistola che il marito deteneva legalmente

Un uomo di 81 anni ha sparato alla testa alla moglie, uccidendola. L'omicidio, compiuto con un'arma da fuoco, è stato compiuto a Lecce, in via Bonifacio. L'anziano è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma, dove è stato ascoltato.

La vittima è Amalia Quarta, di 83 anni. Ad ucciderla con un colpo di pistola sparato alla testa il marito, Luigi Quarta.

È stato l'uomo, che ha lo stesso cognome della moglie, a chiamare il 118. Sul posto è giunto il pm di turno del Tribunale di Lecce, Alessandro Prontera.

Il femminicidio è avvenuto al piano terra di una villetta in via Bernardino Bonifacio 35, nel quartiere San Pio di Lecce. Stando ai primi accertamenti la donna sarebbe stata uccisa in camera da letto con la pistola che il marito deteneva legalmente.