“Fenomeno Natuzza”, oggi nella puntata Pubblica Piazza in diretta alle 15:00 sul canale 19 di LaC TV, parleremo della crescente fede intorno alla mistica di Paravati per la quale sabato scorso è stato avviato il processo di beatificazione alla presenza di migliaia di fedeli giunti da ogni parte della Calabria e non solo.



In studio con il direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta, il presidente della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle anime”, dott. Pasquale Anastasi.



La puntata sarà replicata alle 23:30 sempre sul canale 19. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it. Per telefonare in diretta 0961/1916468 per inviare whatsapp 3401219080