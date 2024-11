Il questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, ha convocato un tavolo tecnico per il giorno 14 marzo 2024 per discutere del fenomeno della "vacche sacre" di Verbicaro, un caso portato recentemente alla luce dal nostro network. Si tratta di una settantina di capi di bestiame che pascolano nella campagne e che starebbero creando danni e disagi a comuni cittadini e agricoltori. Da quanto si legge nella lettera, a firma di Cannizzaro, lo stesso fenomeno si starebbe verificando anche a San Vincenzo La Costa.

L'annuncio

«Le SS. LL. - si legge nel corpo del testo a firma del questore Cannizzaro - sono pregate di intervenire al Tavolo Tecnico che si terrà giovedì 14 marzo 2024, alle ore 11.00, presso la Sala Riunioni della Questura, presieduto dal Primo Dirigente dr. Ferruccio Martucci, per la predisposizione dei servizi relativi all'oggetto. I Comandanti Provinciali in indirizzo, sono pregati di far partecipare alla succitata riunione un Ufficiale dipendente». La missiva è indirizzata al primo dirigente Ferruccio Martucci, al vice questore Cataldo Pignataro, al commissario capo Tiziana Scarpelli, al comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cosenza, al comando provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, al comando della compagnia dell'Arma dei carabinieri di Rende, al comando di polizia provinciale di Cosenza, al servizio veterinario area A - C di Rende, ai sindaci e ai comandi di polizia municipale di Verbicaro e San Vincenzo La Costa e per conoscenza alla Prefettura di Cosenza e al vicario del questore.