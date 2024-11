Sulle cause dell’incidente avviate le indagini della Capitaneria di Porto. La donna trasferita all’ospedale di Reggio

Per cause ancora in fase di accertamento una signora che stava facendo il bagno nelle acque di Grotticelle, a Capo Vaticano, è rimasta ferita dal passaggio di un gommone preso a noleggio e partito da Tropea. La donna ha riportato delle ferite da taglio di una certa gravità causate dall’elica del motore del gommone. Immediati i soccorsi da parte degli uomini della Capitaneria di Porto di Vibo. Sul posto è atterrato l’elisoccorso per trasferire la donna all’ospedale di Reggio Calabria.