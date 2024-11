Era rimasto coinvolto in un sinistro in Via Roma lo scorso 15 giugno. Grande appassionato di scherma, lo ricorsa la Federazione italiana: «Sarà sempre con noi in pedana»

Non ce l’ha fatta Antonio Zupi che a metà giugno a Cosenza era stato vittima di un terribile incidente su Via Roma Il giovane classe 1996 con una passione innata per la scherma, è morto ieri pomeriggio. La tragedia ha colpito l’intera città, in quanto era molto conosciuto e apprezzato per la sua pacatezza.

È stata la Federazione Italiana di Scherma tramite il presidente Paola Azzi a stringersi intorno alla famiglia e a piangere con dolore la scomparsa dell’atleta tesserato con il Club Cosenza. «Antonio Zupi – hanno scritto – se n’è andato via da questa vita in un’età in cui dovrebbe esser vietato morire, dopo aver combattuto con lo stesso coraggio che aveva in pedana a seguito di un incidente. Appena qualche giorno fa, in occasione della Prima Prova di Qualificazione Regionale Assoluti di spada in Calabria, tutti i partecipanti s’erano riuniti per una foto di gruppo»

«Hanno messo in bella vista le t-shirt bianche realizzate per lui, su cui campeggiava la scritta “Ti aspettiamo Zuperman”. Attendevamo il suo ritorno tra le pedane, non accadrà ma è lì che lo ritroveremo, idealmente, per sempre, ricordando la sua passione per il nostro sport e il suo sorriso», conclude il messaggio della Federazione.