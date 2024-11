L'uomo ha tentato di sottrarsi ad un controllo ma poi è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane termosaldati contenenti lo stupefacente

Alla guida di un'auto ha tentato di sottrarsi ad un controllo ma è stato raggiunto e bloccato da una pattuglia della Polizia di Stato. Un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari a Cosenza, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Volante, mentre stavano effettuando un posto di controllo in una via del centro di Cosenza, hanno intimato l'alt ad una vettura che transitava ad elevata velocità. Il conducente del mezzo, però, invece di interrompere la marcia, ha aumentato l'andatura tentando di allontanarsi ma è stato bloccato al termine di un inseguimento nelle strade cittadine. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, l'uomo, che ha numerosi precedenti di Polizia, è stato trovato in possesso di due involucri in cellophane termosaldati contenenti cocaina.

La perquisizione è stata poi estesa alla sua abitazione dove sono stati trovati vari altri involucri nascosti in varie stanze dell'appartamento per un totale complessivo di 40 grammi di cocaina. Trovato anche un bilancino.