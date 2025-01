L’avvocato Nunnari evidenzia le contestazioni ricevute nel periodo di Natale dai catanzaresi che non possono neppure parlare con la società perché è in ferie e non risponde al telefono

«Molti cittadini di Catanzaro si sono rivolti al mio studio, segnalandomi che, a partire dal 27 dicembre stanno ricevendo da parte di Soget spa atti contenenti fermi amministrativi spesso per pretese prescritte e quindi non dovute». Lo si legge in una nota divulgata dall’avvocato Concetta Nunnari.

«Ovviamente, tale situazione sta generando gravi problemi a chi si trova fuori sede per le vacanze, anche perché Soget è chiusa per ferie fino al 7 gennaio, per cui non c'è modo di poter interloquire con nessuno e magari potersi vedere annullata la pretesa.

Ci sono anche fermi irrogati per sanzioni o tasse già pagate e neppure in questo caso si può fare nulla, visto che solo Soget può annullare in autotutela un proprio atto cautelare, sebbene previo sgravio del Comune.

Ovviamente siamo portati a ritenere che la scelta del periodo sia casuale. Così come casuale sarà la scelta di notificare e poi chiudere gli uffici. Neppure a Pescara, sede centrale di Soget spa, nessuno risponde» prosegue il legale.

«Orbene, chissà se il nostro sindaco, fra un torroncino ed una fetta di panettone si sarà preoccupato dei concittadini esposti a problemi gravissimi pur avendo pagato tutto o di quelli che non devono nulla per intervenuta prescrizione, ma ciò nonostante si vedono impossibilitati ad usare il proprio mezzo di trasporto, pena l'irrogazione di pesanti sanzioni amministrative e la mancata copertura assicurativa in caso di incidente.

Se questo modo "estorsivo" di esigere le somme dovute (e pure quelle non dovute) secondo il sindaco va bene, riteniamo doveroso segnalare al medesimo che i giudici condannano la pa al pagamento delle spese di giudizio quando le pretese sono ingiuste ed anche al risarcimento dei danni causati. Ma tanto per il sindaco ridens va tutto bene, tanto pagano i catanzaresi».