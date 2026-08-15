Paura a Parco Bombarda: un quarantenne è rimasto gravemente ferito dopo un incendio su un autocarro. Decisivo l’intervento di un’infermiera del 118 fuori servizio, presente casualmente sul posto.

Una giornata di Ferragosto trascorsa tra amici e una grigliata si è trasformata in un grave incidente a Parco Bombarda, nel territorio di Martirano Lombardo. Un uomo sulla quarantina è rimasto ferito dopo essere stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre si trovava sul pianale di un autocarro.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava maneggiando una tanica contenente combustibile quando, per cause non precisate, si è sviluppato un incendio. In pochi istanti le fiamme lo hanno investito, propagandosi anche alla struttura del mezzo.

La caduta dal cassone dopo essere stato avvolto dalle fiamme

Nel tentativo di allontanarsi dal rogo e sfuggire al calore, l’uomo è precipitato dal cassone dell’autocarro, finendo violentemente a terra.

L’incidente gli avrebbe provocato ustioni estese sul corpo, oltre a gravi traumi agli arti inferiori. Tra le conseguenze della caduta ci sarebbe anche una probabile frattura.

Le condizioni del quarantenne sono apparse immediatamente serie e sul posto è scattata la richiesta di soccorsi.

L’infermiera del 118 fuori servizio presta i primi soccorsi

A fare la differenza, in quei concitati momenti, è stata la presenza casuale di un’infermiera del 118 che si trovava a Parco Bombarda fuori servizio.

La professionista, secondo quanto riferito, è intervenuta immediatamente, mantenendo il controllo della situazione nonostante la gravità dell’emergenza. Ha prestato al ferito le prime cure e contribuito a stabilizzarne le condizioni in attesa dell’arrivo dei soccorritori: intervento decisivo in un momento drammatico.

Considerata la severità delle ustioni e dei traumi riportati nell’incidente, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.