Scoperto un lavoratore in nero, controllati quasi 500 veicoli ed elevate sanzioni per oltre 18mila euro. Denunciate due persone

I carabinieri del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno predisposto in questa ultima settimana un vasto dispositivo di controllo del territorio finalizzato a garantire un Ferragosto più sicuro a tutti coloro che frequenteranno la “Costa degli Dei” e le aree campestri/montane della provincia con particolare attenzione nelle Preserre. Decine di militari sono stati impiegati soprattutto nelle aree più critiche della provincia, oltre che per la prevenzione dei reati, anche con l’obiettivo della sicurezza stradale. Litorali, strade turistiche, spiagge, centri storici, arterie di grande comunicazione sono stati dunque presidiati dai militari dell’Arma a tutela di ogni cittadino turista e non.





Sono stati effettuati controlli ad esercizi commerciali in collaborazione con il NIL, i NAS e la Polizia Locale all’esito dei quali, oltre a diverse violazioni amministrative contestate, presso un lido nel Comune di Pizzo è stato rinvenuto un lavoratore in nero, in una pasticceria di Vibo Valentia sono stati trovati alcuni alimenti con data di scadenza e termine minimo di conservazione superati e a Vibo Marina è stato accertato che il chiosco di un bar occupava abusivamente il suolo pubblico.





Nel corso dei vari servizi sono stati complessivamente controllati 450 veicoli, identificate 600 persone, elevati oltre 100 verbali al c.d.s. per un importo complessivo di 18.500 euro, decurtati 115 punti, ritirati 11 documenti, effettuati 11 sequestri di automezzi e 65 perquisizioni oltre ad 1 denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.









La stringente attività di controllo permetteva altresì di denunciare in stato di libertà per la violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale un pregiudicato residente a Capistrano.