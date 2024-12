Nella notte tra sabato e domenica la polizia di Stato ha effettuato un controllo in un noto locale della città che aveva messo a disposizione il proprio stabile a dei minorenni al fine di svolgere una serata a base di musica, fumo ed alcol. A seguito del controllo sono state accertate numerose violazioni amministrative: mancanza di autorizzazione per il pubblico spettacolo e per la somministrazione di bevande, addetti ai servizi di controllo senza essere iscritti nelle liste prefettizie, inosservanza del divieto di fumo, somministrazione di alcolici a minori.

Oltre 9 mila euro di sanzioni elevate dal personale della Squadra Amministrativa a carico dei responsabili. Il gestore del locale e l’organizzatore dell’evento sono stati oggetto di segnalazioni a diversi organi competenti per proseguire le attività di verifica.