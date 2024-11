Nell’ultimo fine settimana, a Reggio Calabria, in occasione dei controlli anti-assembramento, è stata verificato che presso un’associazione culturale sita in pieno centro cittadino si stava tenendo una festa. I poliziotti sono intervenuti, sanzionando quei soggetti irrispettosi delle norme in materia di prevenzione del contagio pandemico ed il presidente dell’associazione, e disponendo inoltre la misura amministrativa della chiusura dell’attività per cinque giorni.

Contestualmente, in diversa attività, gli operatori hanno arrestato un uomo e denunciato due minori, responsabili di furto aggravato e danneggiamento. In particolare, dopo aver infranto i finestrini di un autovettura in sosta sul lungomare di Gallico, i malviventi hanno asportato una borsa contenente una somma di denaro ed effetti personali della vittima. Gli Agenti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare i soggetti che, in seguito a perquisizione, sono stati trovati in possesso di quanto rubato.