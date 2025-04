«Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che in questi due mesi si sono preoccupate per me e mi hanno dimostrato l’affetto chiedendo delle mie condizioni. Il vostro supporto è stato prezioso. Ora sto bene e sono finalmente tornato a casa». È il messaggio che Francesco Fiamingo, presidente del Consorzio della ‘Nduja di Spilinga, affida alla sua pagina Facebook. L’imprenditore si trovava ricoverato dal 14 febbraio scorso al centro grandi ustionati di Catania dopo essere stato investito dall’esplosione di una bombola di gas in un piccolo locale adibito a cucina che sorge nel perimetro della sua azienda. L’incidente gli aveva provocato ustioni sul 70% del corpo, in particolare su mani, volto e torace. Trasferito in elisoccorso a Catania è stato curato e oggi, finalmente, è tonato nella sua casa di Spilinga.