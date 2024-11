Il rogo di origine accidentale ha avvolto e distrutto una Fiat 600 sulla strada di Montecovello

È riuscita prontamente ad uscire fuori dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero la sua automobile. Una signora si trovava sulla strada di Montecovello ad Amaroni nel Catanzarese quando improvvisamente la vettura, una Fiat 600, per cause accidentali ha preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto e distrutto completamente il mezzo riducendo in cenere gli effetti personali che vi si trovava all’interno. Fortunatamente la conducente non ha riportato ferite.

Vani si sono rivelati i tentativi di estinguere le fiamme con estintori di fortuna compiuti da gente di passaggio. È stato quindi necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro. Hanno raggiunto il luogo anche i carabinieri della locale stazione.

Luana Costa