Hanno impiegato diverse ore i Vigili del Fuoco di Crotone per spegnere un incendio divampato intorno alle ore 17 di ieri in Via delle Conchiglie. Le fiamme, sviluppatesi nella vegetazione, minacciavano una proprietà con all’interno uno stabile adibito a deposito con all’interno materiali di vario genere, tra questi anche bombole di gas in disuso. I mezzi impegnati per spegnere l’incendio sono stati 5 con il supporto del mezzo movimento terra per lo smassamento. Il lavoro si è prolungato anche con cambio turno fino alla 23, 45 per la bonifica e messa in sicurezza della zona.