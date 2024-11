L’incontro è stata occasione per presentare alcune proposte come quella sulla creazione di un intergruppo parlamentare per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

A Roma, alla Camera dei Deputati, il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo.

Nel corso dell’incontro, l'Unicef ha presentato alcune proposte, in particolare sull’implementazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni e sulla creazione di un intergruppo parlamentare per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza col ruolo di stimolo legislativo sui temi che hanno ricadute sulla condizione dei minorenni.

«Auspichiamo che ogni decisione che il Parlamento prenderà sia orientata a garantire il superiore interesse di ciascun minorenne, in particolare nell’anno in cui si celebra il trentennale dell’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, divenuta il trattato sui diritti umani più ratificato della storia» - ha sottolineato il presidente Francesco Samengo nell’incontro – «La Convenzione è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti. Ha ispirato i Governi a adottare nuove leggi e stanziare nuovi fondi per aumentare l’accesso dei bambini ai servizi e godere dei propri diritti. Ha contribuito a cambiare la percezione sull’infanzia e l’adolescenza, garantendo a bambini e ragazzi un nuovo protagonismo».

L’Unicef Italia ha anche ricordato le Osservazioni conclusive del Comitato Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rivolte all’Italia in tema di diritti dei bambini e degli adolescenti.

All’incontro era presente il direttore generale dell’Unicef Italia Paolo Rozera.