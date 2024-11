L’avvicendamento si è svolto questa mattina. Fabio Contini è stato comandante regionale del Piemonte e succede a Gianluigi Miglioli

Cambio della guardia ai vertici delle Fiamme Gialle calabresi: al Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza si insedia il nuovo comandante, generale di divisione Fabio Contini, che prende il posto del generale di divisione Gianluigi Miglioli. La cerimonia si è svolta oggi all’interno della Caserma Pietro Laganà di Catanzaro, alla presenza del comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, Sebastiano Galdino e ad una folta rappresentanza di militari dei reparti del comando Regionale Calabria.

Il saluto di Miglioli

Nel suo indirizzo di saluto, il generale Miglioli ha ringraziato i comandanti ed il personale dei reparti operativi per l’intensa attività svolta ed i prestigiosi risultati conseguiti nel periodo trascorso sotto il suo comando ed ha rivolto sentite parole di apprezzamento per l’opera, spesso oscura ma di fondamentale importanza per l’ottimale funzionamento dei reparti, svolta dagli organi di staff che, con impegno e professionalità, hanno sostenuto la sua attività di indirizzo e controllo.

Il discorso di insediamento

Il generale Contini, nel proprio discorso di insediamento, ha rivolto un indirizzo di saluto al comandante interregionale ed all’autorità di vertice per l’incarico assegnatogli, esprimendo la propria soddisfazione per l’impegnativo e prestigioso incarico che si accinge ad assumere consapevole della delicatezza e dell’importanza del ruolo affidatogli, garantendo massimo impegno e determinazione. Infine, il nuovo comandante regionale sottolineando i rapporti di amicizia e reciproca stima che lo legano al generale Miglioli, gli ha rivolto un affettuoso saluto.

Il curriculum

Il generale Fabio Contini è nato a Roma nel 1961, è coniugato ed ha tre figli. Entrato in Accademia nel 1980, è stato promosso generale di divisione nel giugno del 2015, plurilaureato, ha ricoperto, da ultimo, l’incarico di comandante regionale Piemonte alla sede di Torino. Nel corso della sua carriera ha ricoperto molteplici incarichi di comando in ruoli operativi e di Stato Maggiore anche nell’ambito del Comando Generale del Corpo e, prima di raggiungere il capoluogo sabaudo, ha prestato servizio quale esperto presso l’Ambasciata italiana di Buenos Aires, in Argentina.

l.c.