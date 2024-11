Il gup del Tribunale di Catanzaro, sollecitato dai legali, ha ritenuto necessario approfondire la natura giuridica dell'ente

Richiesta un'integrazione documentale nell'ambito dell'udienza preliminare che vede imputati in concorso, per il delitto di abuso d'ufficio, Umberto De Rose, Antonio Idone, Leonardo Molinari , Giuseppe Lelio Petronio, Flavio Alfredo Talarico, Sergio Campone, Giuseppe Frisini e Vincenzo Ruberto, difesi dagli avvocati Franco Sammarco, Giovanni Canino, Crescenzio Santuori, Francesco Iacopino, Gregorio Viscomi e Domenico Galati, coinvolti nell'inchiesta Fincalabra.



La vicenda riguarda il conferimento di incarichi, da parte della Finanziaria regionale, all'avvocato Andrea Gentile e a Lory Gentile, figli del senatore Gentile, nonché ad Ambrosio Paola e Genise Giuseppe.



Secondo l'accusa, ai predetti beneficiari dei corrispondenti rapporti di lavoro sarebbero stati illegittimamente conferiti, in spregio ai principii -anche di derivazione comunitaria- di pubblicità trasparenza e imparzialità, rispettivamente l'incarico per la redazione del modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001, per un importo di € 37.780,00=lordi, e l'incarico di tutor per il servizio di assistenza, orientamento, formazione e tutoraggio nell'ambito del fondo di garanzia regionale per le operazioni di microcredito, per un importo di € 49.416,66=lordi.



Tuttavia, gup Assunta Maiore ha ritenuto di dover approfondire la natura giuridica della finanziaria regionale disponendo l'integrazione documentale necessaria., dopo che gli avvocati difensori hanno a lungo discusso sul punto, depositando corpose memorie e rilevanti documenti. Il collegio difensivo, infatti, nel contestare l'ipotesi d'accusa, richiamando anche recenti pronunce delle sezioni unite della Cassazione, ha messo in discussione -tra le altre questioni- l'inquadramento di Fincalabra sia quale società in house della Regione Calabria che quale società erogatrice di servizi pubblici locali, con tutte le conseguenze sulla qualifica di pubblici ufficiali in capo ai componenti del board della società per azioni.



Inoltre, ad avviso dei difensori, l'accusa avrebbe errato anche nel ritenere Fincalabra s.p.a., quanto al conferimento degli incarichi professionali, soggetta alla rigorosa disciplina applicabile alle pubbliche amministrazioni.



Questioni di estrema delicatezza e assolutamente preliminari, che il gup è intenzionato ad approfondire, tenuto conto che il delitto di abuso d'ufficio può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni. Ragion per cui è stato disposto l'acquisizione di delibere regionali e dei verbali di assemblea della società per chiarire il problema della natura giuridica dell'ente partecipato dalla regione.



L'udienza è stata aggiornata al 4 giugno.