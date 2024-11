Il 77enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Pugliese di Catanzaro. Ha riportato ferite ma è rimasto cosciente. Sul posto i vigili del fuoco

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina a Gimigliano nel catanzarese sulla strada provinciale 34. Il conducente di una Renault 5, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il guardrail.

A bordo un uomo di 77 anni che pur riportando numerose ferite risultava cosciente. Il conducente è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando provinciale e affidato al personale dell’ambulanza. L’uomo è stato trasportato in una piazzola poco distante dove era giunto l'elisoccorso che lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese-Ciaccio.

l.c.