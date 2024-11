È stato ritrovato il pitone reale albino di oltre 50 centimetri avvistato ieri nel cortile di un condominio a Serra San Bruno, nel vibonese. «Il pitone avvistato in Via Matteotti è stato ritrovato». A comunicarlo è stato il sindaco Alfredo Barillari tramite i social.

«Ho personalmente parlato con il proprietario - aggiunge il primo cittadino -, il quale si metterà in contatto con i carabinieri forestali per esibire la regolare documentazione richiesta per il possesso di animali del genere».