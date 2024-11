Il consigliere regionale Fausto Orsomarso, dalle sue pagine Facebook, interviene per tranquillizzare quanti in queste ore gli stanno manifestando vicinanza per la scoperta di un finto ordigno trovato sotto la sua auto

Il consigliere regionale Fausto Orsomarso, dalle sue pagine Facebook, interviene per tranquillizzare quanti in queste ore gli stanno manifestando vicinanza per la scoperta di un finto ordigno trovato sotto la sua auto. Fatto che l’ex assessore regionale ha comunque denunciato in questura a Cosenza.

«Non si tratta di un ordigno esplosivo rudimentale. Ipotizzo sia un gesto compiuto da un balordo, uno scappato di casa. Non ho contezza di fatti specifici ma se qualcuno pensa di scalfirmi, al di là della legittima preoccupazione dei miei familiari, dico che ha sbagliato indirizzo e rimando tutto al mittente. Spero di non incontrare mai per strada l’autore del gesto che ha causato tanta preoccupazione alla mia famiglia, ma purtroppo sono cose che capitano in questa terra amara, non lo avevo messo in conto fino ad oggi. Nonostante tutto- conclude il consigliere regionale- continuerò a pensare che la Calabria sia una terra straordinaria».